Полузащитник «Зари»: «Надеюсь, победа над «Черноморцем» поможет нам вылезти из ямы»
Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев поделился мнением о результатах команды в последних матчах.
– Уже успели разобраться в причинах очковых потерь в чемпионате и сбоев в еврокубках?
– Просто нас покинули несколько ведущих игроков, а новые ребята еще вникают в игру команды. Тренировочный процесс в «Заре» не менялся. В общем, идет нормальный рабочий процесс.
Читая всю критику, которая в последнее время обрушилась на нашу команду, нам неприятно. Мы ведь и сами понимаем, что к чему. И естественно, хотим играть и выигрывать, как это было раньше.
Надеюсь, победа над «Черноморцем» поможет вылезти «Заре» из этой ямы, ведь психологически было тяжеловато. Но ничего, это футбол, со всеми бывает. В Италии «Ювентус» сейчас тоже находится в зоне вылета, а в прошлом сезоне такое же было с французским ПСЖ.
Ничего критического в этом нет.
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