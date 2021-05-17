Попов: «Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя»

Фото: ФК Динамо

Защитник Денис Попов признался пресс-службе УАФ, что доволен вызовом в сборную Украины на подготовку к Евро-2020.

Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают».