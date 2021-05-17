Видео. Как Шовковский вновь защищал ворота на тренировке сборной Украины
Попов: «Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя»
Защитник – о старте подготовке на Евро-2020
17 мая 13:56
Фото: ФК Динамо
Защитник Денис Попов признался пресс-службе УАФ, что доволен вызовом в сборную Украины на подготовку к Евро-2020.
«Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя.
Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают».
23 мая Украина проведет контрольный матч против Бахрейна.
Также сборная определилась с местом пребывания во время Евро.
Комментарии 0