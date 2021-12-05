«Динамо» может оставить Яремчука без тренера в «Бенфике»
После игры с «Вересом» Цыганков пожаловался на качество газона
Поле не помешало киевлянам одержать победу
Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков на своей странице в Instagram рассказал о качестве поля в матче с «Вересом» (3:0):
«Качество полей в зимний период у нас в Украине не из самых лучших. К сожалению, играя на «бетоне», футболистам здоровья это не прибавляет.
Надеюсь в будущем люди, которые отвечают за проведение игр, будут учитывать этот момент».
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