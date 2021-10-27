«Динамо» провело два разных тайма, но все же выбило «Мариуполь» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» играло с «Мариуполем». Команда Луческу на этот матч вышла в довольно экспериментальном составе.
Киевляне были очень активными в первом тайме и создавали множество моментов. Забили лишь Вербич и Шабанов, хотя счет мог быть и разгромным в пользу киевлян.
Лучшие моменты первого тайма
Во втором тайме все изменилось. «Динамо» будто успокоилось, а «Мариуполь» начал больше держать мяч и создавать моменты. А в концовке встречи приазовцы даже забили – отличился Очеретько. Но этого не хватило, чтобы свести матч к ничьей.
«Динамо» выбивает «Мариуполь» из Кубка Украины и направляется в 1/4 финала.
Кубок Украины, 1/8 финала
«Мариуполь» – «Динамо» 1:2
Голы: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник
«Динамо»: Бойко, Караваев, Забарный, Шабанов, Тымчик, Сидорчук (Кендзера, 77), Шапаренко (Шепелв, 46), Вербич, Антюх (Витиньо, 68), Леднев (Гармаш, 68), Шкурин (Рамирес, 46)
Предупреждения: Удод, 42, Стасюк, 65 – Шабанов, 51
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