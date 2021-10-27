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«Динамо» провело два разных тайма, но все же выбило «Мариуполь» из Кубка Украины

Киевляне вышли в 1/4 финала
Футбол Кубок Украины по футболу
18:58
«Динамо» провело два разных тайма, но все же выбило «Мариуполь» из Кубка Украины
Фото: пресс-служба Динамо

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» играло с «Мариуполем». Команда Луческу на этот матч вышла в довольно экспериментальном составе.

Киевляне были очень активными в первом тайме и создавали множество моментов. Забили лишь Вербич и Шабанов, хотя счет мог быть и разгромным в пользу киевлян.

Лучшие моменты первого тайма

Во втором тайме все изменилось. «Динамо» будто успокоилось, а «Мариуполь» начал больше держать мяч и создавать моменты. А в концовке встречи приазовцы даже забили – отличился Очеретько. Но этого не хватило, чтобы свести матч к ничьей.

«Динамо» выбивает «Мариуполь» из Кубка Украины и направляется в 1/4 финала.

Кубок Украины, 1/8 финала

«Мариуполь» – «Динамо» 1:2

Голы: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник

«Динамо»: Бойко, Караваев, Забарный, Шабанов, Тымчик, Сидорчук (Кендзера, 77), Шапаренко (Шепелв, 46), Вербич, Антюх (Витиньо, 68), Леднев (Гармаш, 68), Шкурин (Рамирес, 46)

Предупреждения: Удод, 42, Стасюк, 65 – Шабанов, 51

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Мариуполь

Комментарии 1

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27 октября 2021г. 20:01
Обыграли проституток ахметовских малой кровью и замечательно.
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