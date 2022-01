Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку

Фото: пресс-служба Астон Виллы

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь официально стал игроком «Астон Виллы».

Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро. В новой команде француз будет выступать под 27 номером.

Динь был конкурентом по позиции для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. В этом сезоне он провел 13 поединков за «Эвертон» в Премьер-лиге, но результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что у француза был конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.

Напомним, накануне «Астон Вилла» оформила переход полузащитника «Барселоны».

"I'm really happy to be here." @LucasDigne's first interview as an Aston Villa player!