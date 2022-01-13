Конкурент Миколенко Динь попрощался с «Эвертоном»
Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку
Динь продолжит карьеру в Премьер-лиге
11:44
Фото: пресс-служба Астон Виллы
Левый защитник «Эвертона» Люка Динь официально стал игроком «Астон Виллы».
Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро. В новой команде француз будет выступать под 27 номером.
Динь был конкурентом по позиции для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. В этом сезоне он провел 13 поединков за «Эвертон» в Премьер-лиге, но результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось, что у француза был конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.
Напомним, накануне «Астон Вилла» оформила переход полузащитника «Барселоны».
"I'm really happy to be here." @LucasDigne's first interview as an Aston Villa player!— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022
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