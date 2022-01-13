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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку

Динь продолжит карьеру в Премьер-лиге
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:44
Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку
Фото: пресс-служба Астон Виллы

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь официально стал игроком «Астон Виллы».

Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро. В новой команде француз будет выступать под 27 номером.

Динь был конкурентом по позиции для украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко. В этом сезоне он провел 13 поединков за «Эвертон» в Премьер-лиге, но результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что у француза был конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.

Напомним, накануне «Астон Вилла» оформила переход полузащитника «Барселоны».

Сергей Остапенко
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Теги

Астон Вилла Люка Динь Эвертон

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