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Последний шанс на чемпионскую интригу. Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

Идем за третьим плюсом в новом году
Футбол Прогнозы
14 января 12:07
Последний шанс на чемпионскую интригу. Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

«Манчестер Сити» и «Челси» первая и вторая команды Лиги, но их разделяют целых десять очков. Понятно, что, если «горожане» выиграют, то АПЛ этого сезона можно закрывать – борьбы за титул не будет. При этом «Сити» вполне может устроить и ничья, ведь отрыв останется столь же внушительным. Но, знаете, в чем прелесть? В том, что у руля МС находится Хосеп Гвардиола, а он самый большой догматик в современном футболе, поэтому завтра мы снова увидим яркую игру от его команды, «Челси» же только нужно поддержать этот импульс. И «синие» его поддержат.

Еще раз. Встреча против «горожан» – последний шанс «аристократов» зацепиться за титул. Будет глупо сидеть на «Этихаде» в глухой обороне, как какой-то «Бернли». К тому же, месту «Челси» в топ-4 ничего не грозит, а шанс зацепиться за титул все еще имеется.

Ввиду этого, ожидаю, яркую игру, если не на встречных курсах, то, по крайне мере, обоюдно острую. Прогноз – тотал больше 2,5.

Но, подождите, это еще не все. В последнее время достаточно редко выходили прогнозы, а поэтому мы подарим вам ЖИРНЮЩИЙ коэффициент, скомбинируя два исхода.

Есть ощущение, Гвардиола все-таки дал небольшое послабление своей команде. В последних матчах «Сити» выглядел не очень убедительно, а с «Арсеналом» и вовсе отскочил. «Челси» же, напротив, выходит из декабрьского кризиса, а поэтому вполне способен «покусать» МС. К тому же, Томас Тухель – настоящий криптонит для Гвардиолы. Помните, как в прошлом сезоне он трижды обыграл Пепа, в том числе и в финале Лиги чемпионов?

В общем, следующий прогноз – «Челси» не проиграет. Комбинируем это и получаем шикарный коэффициент с очень высокой вероятностью проходимости.

Общий прогноз звучит так: «Челси» не проиграет и тотал матча больше 2,5.

Это третий прогноз на новом году и предыдущие два уверенно прошли, поэтому забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

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(Голосов: 1)

Комментарии 2

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15 января 2022г. 16:32
а уж если и ставить, то против своей мысли. Проверено временем) но так , конечно, заработать не получится, только побаловаться
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14 января 2022г. 17:53
на такие матчи лучше не ставить, чем рейтинговее матч, тем больше вероятность для непредсказуемости
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