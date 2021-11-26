Гол Довбика помог «Днепру-1» в большинстве обыграть «Ингулец»
Поворознюк: «Если «Александрия» обыгрывала «Шахтер» то, наверное, и «Ингулец» может»
Президент клуба – о предстоящем матче с «горняками»
26 ноября 16:10
Фото: ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что его команде по силам обыграть «Шахтер» в матче 16 тура УПЛ.
«Ингулец» не выигрывает в 8 турах подряд. Такие вещи вас удручают?
«Конечно, все это мне не нравится. Поверьте, терпения у меня хватит. Самое главное, что я смотрю и вижу, что тренер делает ту работу, которую должен. Все остальное – это рабочие моменты. Скоро вы все увидите».
Сергей Лавриненко назвал предстоящие поединки «Ингульца» Лигой чемпионов: «Шахтер», «Заря», «Десна», а затем «Динамо» весной.
«Будем выходить и играть. С каждым соперником сейчас нелегко».
Нынешний «Шахтер» «Ингульцу» по силам обыграть?
«Ну, если «Александрия» обыгрывала, а мы раньше «Александрию» побеждали, то, наверное, можно победить».
Матч «Ингульца» с «Шахтером» состоится 28 ноября.
«Ингулец» идет 14-м в таблице УПЛ.
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