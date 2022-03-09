Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»

Александр Поворознюк / Фото: Футбол 24

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк верит, что президент рф владимир путин и президент беларуси александр лукашенко вскоре умрут.

– Пошел он нах*й за русским кораблем!

- Каково ваше отношение к Лукашенко, активно помогающему Путину совершать агрессию против Украины?

– Когда я считал, что Лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же пид*расом, как и президент РФ.

– Они оба доживут до Гааги?

– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!

- Что ждет Россию?

– Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется.

– Чем занимаются сейчас футболисты «Ингульца»?

– Все помогают армии как один. Чем они могут. Большое спасибо им за это. Звоню к ним и говорю: «Ребята, вы не лезьте, бл*дь, никуда. Ваше дело – играть в футбол. Если не справимся, то будем вас подключать». Мне отвечает один из игроков: «Александр Григорьевич, за таким президентом, сидеть и ничего не делать мы не можем».

В заключение хочу сказать, сегодня мы так затарены оружием, что нам, бл*дь, можно год держать круговую оборону с расчетом, если пойдут танки и авиация. Поверьте, у нас будет хорошо. С нашими героическими людьми, с таким настроением победа будет точно за нами! И все рашики пойдут нах*й за их кораблем!