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Поворознюк: «Я не могу заставить своих футболистов вакцинироваться»
Президент «Ингульца» высказал свое мнение
Александр Поворознюк / Фото: Twitter
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказал свое мнение о вакцинации.
- Ведется какая-то борьба с ковидом? Команду вакцинировали?
– Да нет, у нас почти все переболели.
- Не вакцинируете?
– Нет, такого желания у футболистов нет. Я же не могу их заставить.
- В Англии мягко заставляют.
– Я не хотел бы. Заставлять кого-то делать, а потом не дай бог что. Меня будут обвинять, что я это сделал, не хочу.
- Вы скептически относитесь ко всей истории с вакцинацией?
– У нас болеют единицы. Говорят, оранжевая, красная зона. У нас за все время болели два человека, я вообще не понимаю.
- Вы же не думаете, что это придуманный вирус?
– Я останусь при своем мнении.