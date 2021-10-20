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Поворознюк: «Я не могу заставить своих футболистов вакцинироваться»

Президент «Ингульца» высказал свое мнение
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Поворознюк: «Я не могу заставить своих футболистов вакцинироваться»
Александр Поворознюк / Фото: Twitter

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказал свое мнение о вакцинации.

- Ведется какая-то борьба с ковидом? Команду вакцинировали?

– Да нет, у нас почти все переболели.

- Не вакцинируете?

– Нет, такого желания у футболистов нет. Я же не могу их заставить.

- В Англии мягко заставляют.

– Я не хотел бы. Заставлять кого-то делать, а потом не дай бог что. Меня будут обвинять, что я это сделал, не хочу.

- Вы скептически относитесь ко всей истории с вакцинацией?

– У нас болеют единицы. Говорят, оранжевая, красная зона. У нас за все время болели два человека, я вообще не понимаю.

- Вы же не думаете, что это придуманный вирус?

– Я останусь при своем мнении.


Турнирная таблица УПЛ.

Источник: Пряма Червона Петр Приходько
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