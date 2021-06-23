Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Повтор финала Евро-2016. Португалия – Франция: стартовые составы
Команды решат, кто с какого места выйдет из группы
Карим Бензема / Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2020 между Португалией и Францией.
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Жота, Роналду.
Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Кунде, Погба, Канте, Гризманн, Толиссо, Бензема, Мбаппе.
Видео трансляция матча Португалия – Франция.
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