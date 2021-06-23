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Повтор финала Евро-2016. Португалия – Франция: стартовые составы

Команды решат, кто с какого места выйдет из группы
Футбол Евро-2020
23 июня 21:50
Повтор финала Евро-2016. Португалия – Франция: стартовые составы
Карим Бензема / Фото: Getty Images

Вашему вниманию стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2020 между Португалией и Францией.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Кунде, Погба, Канте, Гризманн, Толиссо, Бензема, Мбаппе.

Видео трансляция матча Португалия – Франция.

Онлайн трансляция матча Португалия – Франция.

Петр Приходько
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Португалия - Франция

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