Пожали руки. Роналду снова встретился с владельцем «Валенсии»

Роналду и Лим / Фото - Twitter

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретился с владельцем «Валенсии» Питером Лимом. Соответствующей фотографией футболист поделился в своем твиттере.

Игрок и бизнесмен объявили о запуске проекта, целью которого является объединение футбола, коммуникаций и технологий. «Вы больше никогда не увидите футбол прежним», – гласит его слоган.

Запуск платформы запланирован на 14 октября. Конкретные подробности о ее работе пока не разглашаются.

Good news coming soon. Sign up @zujugp https://t.co/EidpSeKgoU and start this journey with us!#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/mg79ozuKk5