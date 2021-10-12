Пожали руки. Роналду снова встретился с владельцем «Валенсии»

Португальский футболист и сингапурский бизнесмен объявили о сотрудничестве

Роналду и Лим / Фото - Twitter

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретился с владельцем «Валенсии» Питером Лимом. Соответствующей фотографией футболист поделился в своем твиттере.

Игрок и бизнесмен объявили о запуске проекта, целью которого является объединение футбола, коммуникаций и технологий. «Вы больше никогда не увидите футбол прежним», – гласит его слоган.

Запуск платформы запланирован на 14 октября. Конкретные подробности о ее работе пока не разглашаются.

Это не первый совместный проект Роналду и Лима. О сотрудничестве португальца с компанией Mint Media было известно еще со времен его выступлений в «Реале».