Пожали руки. Роналду снова встретился с владельцем «Валенсии»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретился с владельцем «Валенсии» Питером Лимом. Соответствующей фотографией футболист поделился в своем твиттере.
Игрок и бизнесмен объявили о запуске проекта, целью которого является объединение футбола, коммуникаций и технологий. «Вы больше никогда не увидите футбол прежним», – гласит его слоган.
Запуск платформы запланирован на 14 октября. Конкретные подробности о ее работе пока не разглашаются.
Good news coming soon. Sign up @zujugp https://t.co/EidpSeKgoU and start this journey with us!#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/mg79ozuKk5— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2021
Это не первый совместный проект Роналду и Лима. О сотрудничестве португальца с компанией Mint Media было известно еще со времен его выступлений в «Реале».
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