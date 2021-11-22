Цыганков: «Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира»
Предложение по Цыганкову делал не только «Атлетико», но и другой топ-клуб
Сумма предложения не удовлетворила киевлян
22 ноября 19:48
Виктор Цыганков / Фото: Динамо Киев
Журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-шоу Цыганык LIVE прокомментировал информацию о предложении мадридского «Атлетико» по Виктору Цыганкову.
«Это правда. Было предложение от «Атлетико». Но это было предложение не того уровня. Когда-то от «Атлетико» было предложение и по Шевченко, но оно было еще тогда, когда он был совсем юным. Клубы не могут демпинговать. Не могут продавать своих игроков за 1-2 млн. Поскольку, другие поймут, что у них можно покупать футболистов дешево. Футболистов нужно продавать дорого. «Шахтер» продавал игроков по 50 млн и продает дальше. Предложение «Атлетико» по Цыганкову было несерьезным в плане финансов.
Насколько я понимаю, Виктором интересовался лондонский «Арсенал», но до денег дело не дошло».
Напомним, ранее бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предложении «Атлетико» по Цыганкову.
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