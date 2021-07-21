Превзошли «Динамо». «Днепр-1» отдал в аренду сразу 13 игроков

Еще два игрока подписали с клубом Второй лиги полноценные контракты

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Ранее второлиговый «Никополь» возглавил экс-тренер «молодежки» «Днепра-1» Александр Поклонский. Теперь же клуб арендовал у представителя элиты сразу тринадцать игроков.

Так, до конца года в низшем профессиональном дивизионе будет выступать хавбек Андрей Киреев. На год арендованы вратари Мирослав Зновенко и Богдан Хома, защитники Тарас Горилый, Сергей Заец, Денис Сорока, Алексей Хижняк и Денис Швыденко, полузащитники Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Максим Тяпкин и Владислав Шинкаренко, а также нападающий Богдан Гора.

Также два экс-футболиста команды U-21 «Днепра-1» подписали полноценные контракты с «Никополем». Речь о защитнике Назаре Сидоренко и хавбеке Ярославе Бутиче. Соглашения рассчитаны до лета 2022 года.

Ранее также форварда днепрян Алексея Хобленко взял в аренду «Кривбасс».