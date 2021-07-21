Официально. «Кривбасс» арендовал форварда «Днепра-1»

Хобленко будет играть в Первой лиге

Алексей Хобленко / Фото - Кривбасс

Нападающий Алексей Хобленко будет выступать за «Кривбасс». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Криворожане на год арендовали форварда у «Днепра-1» с правом выкупа. Футболист выбрал себе 9-й номер.

Хобленко является воспитанником «Динамо». До днепровского клуба в Украине он выступал за «Полтаву», «Говерлу» и «Черноморец». За границей – за брестское «Динамо», познаньский «Лех» и норвежский «Стабек».

Ранее голкипер Богдан Сарнавский перешел в «Кривбасс».