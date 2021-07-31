Президент «Барселоны»: «Мы открыты к предложениям по Гризманну»
Президент «Атлетико»: «Мы не исключаем подписание Гризманна»
Форвард может вернуться в лагерь матрасников
09:58
Антуан Гризманн / Фото: As
Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о возможной покупке форварда «Барселоны» Антуана Гризманна. Его слова приводит Marca.
«Мы ничего не исключаем, можем лишь сказать, что подписание Гризманна — непростая задача. Это сложная операция».
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб готов продать Гризманна.
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