Президент «Барселоны»: «Мы открыты к предложениям по Гризманну»

Форвард хочет вернуться в «Атлетико»

Антуан Гризманн / Фото: Eurosport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об интересе к форварду команды Антуану Гризманну. Его слова приводит RMC Sport

«Он игрок «Барсы», у него действующий контракт, и если обстоятельства не изменятся, то он останется в клубе. На рынке есть определенная активность, но это естественное явление.

Мы не можем отрицать того, что к игроку существует интерес, и это лишь доказывает его уровень.

Приобретение Гризманна стало прекрасным вложением средств для клуба, мы очень довольны этим футболистом. Мы должны быть готовы к любым ситуациям, но клубам будет нелегко сделать предложение подходящего уровня.

На рынке мало сделок. Клубы испытывают определенные сложности. К Гризманну есть интерес, а мы строим команду, имея в виду финансовую устойчивость. Но с Антуаном у нас нет никаких проблем, мы в восторге от него.

Однако мы открыты для предложений, потому что находимся в деликатном положении и должны учитывать финансовый фэйр-плей. Мы ищем баланс и рассматриваем все варианты, но не такие, которые нанесут ущерб команде».

Напомним, Гризманн хочет вернуться в «Атлетико».