Президент «Баварии»: «Суперлига? Не хочу исключать это навсегда, но не в краткосрочной перспективе»

Герберт Хайнер / Фото: Eurosport

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о проекте Суперлиги. Его слова приводит As.

У всех разные случаи. Но те, кто смотрят на прибыль, идут туда, где видят потенциал для роста.

Суперлига? Не хочу исключать это навсегда. Но такой турнир точно не появится в краткосрочной перспективе. Последствия были слишком тяжелыми».