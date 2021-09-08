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Президент «Баварии»: «Суперлига? Не хочу исключать это навсегда, но не в краткосрочной перспективе»
Хейбер считает, что сейчас это воплотить невозможно
8 сентября 21:52
Герберт Хайнер / Фото: Eurosport
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о проекте Суперлиги. Его слова приводит As.
«Думаю, клубы будут получать все больше денег из других стран. С одной стороны, многие клубы пострадали из-за коронавируса, в некоторых случаях все было плохо и до пандемии. С другой стороны, профессиональный клубный менеджмент не может навредить спортивной составляющей. Не все клубы и федерации справились, так что успех не приходит сам собой.
У всех разные случаи. Но те, кто смотрят на прибыль, идут туда, где видят потенциал для роста.
Суперлига? Не хочу исключать это навсегда. Но такой турнир точно не появится в краткосрочной перспективе. Последствия были слишком тяжелыми».
Ранее президент UEFA Александр Чеферин в который раз заявил, что организация будет бороться с Суперлигой.
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