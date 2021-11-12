Президент Болгарского футбольного союза: «1:1 против четвертьфиналистов Евро-2020 – достойно»

Борислав Михайлов / Фото: RT

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов в своем Facebook прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

Ничья с Украиной – хороший результат, но Ясену Петрову и его команде предстоит еще много работы. Мы на правильном пути, но это требует времени и тяжелой работы. Я сказал Ясену, что совместными усилиями и настойчивостью мы вместе продвинемся вперед».