Вратарь сборной Болгарии: «В первом тайме был мой день, а у моего коллеги – во втором»
Президент Болгарского футбольного союза: «1:1 против четвертьфиналистов Евро-2020 – достойно»
Болгария сумела не проиграть в матче с Украиной
11:51
Борислав Михайлов / Фото: RT
Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов в своем Facebook прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
«В таких матчах команда закаляется. 1:1 с четвертьфиналистом чемпионата Европы – достойный результат. Матч был сложный, но я увидел мужскую игру в исполнении всех футболистов. Отлично сыграли и вратари.
Ничья с Украиной – хороший результат, но Ясену Петрову и его команде предстоит еще много работы. Мы на правильном пути, но это требует времени и тяжелой работы. Я сказал Ясену, что совместными усилиями и настойчивостью мы вместе продвинемся вперед».
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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