Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Президент «Фенербахче» принес в жертву барана на стадионе из-за плохих результатов команды
Функционер решил прибегнуть к странным методам
Али Коч / фото - Turks.nl
Президент «Фенербахче» Али Коч необычным образом отреагировал на неудачный старт сезона турецкой команды, сообщает Ensonhaber.
Функционер совершил жертвоприношение прямо на стадионе, принеся в жертву барана.
Также Коч пригласил на домашнюю арену команды имама (предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью – прим. XSPORT), чтобы тот заговорил ворота.
«Фенербахче» плохо стартовал в турецком чемпионате и спустя 12 туров занимает лишь 7-е место, набрав 20 очков.
Напомним, «Фенербахче» назвал «Заре» свои условия по трансферу Сайядмандеша.
Комментарии 0