Президент FIFA назвал аргумент в пользу проведения ЧМ каждые два года
Президент FIFA высказал мнение о возможном проведении чемпионата мира каждые два года
Инфантино считает, что список участников нужно расширять
Джанни Инфантино / Фото: FIFA
Президент FIFA Джанни Инфантино высказался о возможном проведении чемпионата мира каждые 2 года. Его слова приводит ВВС.
«Я приветствую предложение Тиагу в том смысле, что нам нужно расширять список участников турнира, и, возможно, мы могли бы проводить два ЧМ, но не с одними и теми же командами.
Я не знаю. Этот вопрос нужно изучить техническим специалистам. Но это тоже надо обдумать»
Ранее Арсен Венгер высказался о преимуществе решения проводить ЧМ каждые 2 года.
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