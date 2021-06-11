Президент Франции поставил Бензема в пример иммигрантам
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал RMC Sport свое мнение о возвращении в стан национальной сборной нападающего «Реала» Карима Бензема:
«Были разные неприятные моменты, но для многих французов Бензема – это прежде всего великий чемпион. И я говорю не только о его юности в «Лионе».
Он уехал в Испанию, но фанаты пристально следят за его игрой. Я также считаю, что он является примером для многих молодых людей с иммигрантским прошлым. Он действительно образец для них.
Бензема заматерел, и я рад, что он вернулся в команду. Думаю, тренер сделал правильный выбор – на благо команды, на благо футбола. Также он совершил поступок, символичный для нации. Он показывает, что у вас могут быть разногласия, но люди меняются, взрослеют, исправляют свои ошибки.
Бензема повзрослел – и как игрок, и как человек. Мы можем почувствовать это».
Впервые за 6 лет после скандала с шантажом Маттье Вальбуэна, Карим Бензема был снова вызван в сборную Франции.
Форвард своей вдохновенной игрой не оставил французской федерации футбола выбора, ведь после ухода из «Реала» Криштиану Роналду Бензема преобразился, взял на себя больше ответственности и стал одним из лучших игроков «сливочных» в последних сезонах, забивая почти половину голов команды.
Напомним, Бензема получил травму, но по прогнозам медиков, будет готов к старту Евро-2020.
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