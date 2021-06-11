Президент Франции поставил Бензема в пример иммигрантам

Карим Бензема / фото News in 24

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал RMC Sport свое мнение о возвращении в стан национальной сборной нападающего «Реала» Карима Бензема:

Он уехал в Испанию, но фанаты пристально следят за его игрой. Я также считаю, что он является примером для многих молодых людей с иммигрантским прошлым. Он действительно образец для них.

Бензема заматерел, и я рад, что он вернулся в команду. Думаю, тренер сделал правильный выбор – на благо команды, на благо футбола. Также он совершил поступок, символичный для нации. Он показывает, что у вас могут быть разногласия, но люди меняются, взрослеют, исправляют свои ошибки.

Бензема повзрослел – и как игрок, и как человек. Мы можем почувствовать это».