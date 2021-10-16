Президент «Ингульца»: «С прошлого сезона я «Шахтер» панически ненавижу. Сделаю все, чтобы забрать у них очки»

Фото: ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк признался, что обиделся на «Шахтер» после несостоявшегося матча в прошлом сезона.

«Шахтер» начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля в Кропивницком. Хотя мой директор созванивался с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Иначе бразильцы ноги поломают перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на «Олимпийском». Или же я готов оплатить любой стадион. Где хотите, там и давайте играть, куда скажете – мы приедем. Он ответил: нет, бразильцы уже взяли билеты, технарь и все. Они испугались играть, и настрой у меня был просто сумасшедший».