Президент «Миная»: «Мы переигрывали «Динамо», но субъективные факторы вмешались»

Валерий Пересоляк / Фото: Футбол 24

Президент «Миная» Валерий Пересоляк высказался о поражении своей команды от «Динамо» (0:2) в 16-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Наши ребята очень хотели порадовать вас. И счет игры не соответствует событиям на поле – и вы убедились в этом. Потому что по игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов, однако субъективные факторы, вы понимаете, о чем я, помешали получить положительный результат.

Во-вторых, хочу поблагодарить наших футболистов. Не каждая команда в УПЛ способна заставить действующих чемпионов Украины защищаться и выбивать мяч подальше от своих ворот. Мы не сдались при счете 0:1 и давили на их ворота, создавали моменты.

К сожалению, не забили. Но главное, что мы сражались и пришедшие на трибуны люди это увидели. Да, мы проиграли, но показали всей футбольной Украине, что умеем играть. Это важно.

Я благодарен футболистам и, несмотря на то, что очки не получили, мы обязательно премируем их за такое отношение к делу. Они это заслужили. А наши победы еще придут, я в этом уверен».