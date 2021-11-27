Защитник, которого сватают в «Динамо», прокомментировал слухи о своем возможном трансфере
«Динамо» выиграло 300 гостевых матчей в УПЛ. Первым пробило это число
17 из них при Луческу
Фото: ФК Динамо
«Динамо» на выезде обыграло «Минай» (2:0) в матче 16 тура УПЛ.
Как оказалось, киевляне выиграли свой 300-й гостевой матч в чемпионате Украины. «Динамо» стало первым клубом, достигшим этой отметки.
Чаще всего «Динамо» на выезде обыгрывало «Арсенал» (19 раз), «Мариуполь» (18) и «Ворсклу» и «Металлург» Запорожье (17).
Чаще всего на выезде киевляне побеждали под руководством Валерия Лобановского (55 раз). А вот при Мирче Луческу «Динамо» выиграло свою 17-ю игру.
На данный момент «бело-синие» лидируют в УПЛ.