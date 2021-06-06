«Рух» попрощался с голкипером
Президент одного из клубов УПЛ хочет занять место Павелко в УАФ – источник
Козловский намерен идти на выборы в 2022-м году
6 июня 17:49
Григорий Козловский / Фото: Twitter
Президент львовского «Руха» Григорий Козловский намерен баллотироваться в президенты УАФ.
Выборы президента УАФ состоятся в марте 2022-го года.
Нынешним президентом УАФ является Андрей Павелко, он занимает эту должность с 2015-го года.
Напомним, «Рух» впервые вышел в УПЛ прошлым летом и завершил сезон 2020/21 на 10-м месте.
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