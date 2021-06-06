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Президент одного из клубов УПЛ хочет занять место Павелко в УАФ – источник

Козловский намерен идти на выборы в 2022-м году
Футбол
6 июня 17:49
Президент одного из клубов УПЛ хочет занять место Павелко в УАФ – источник
Григорий Козловский / Фото: Twitter

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский намерен баллотироваться в президенты УАФ.

Выборы президента УАФ состоятся в марте 2022-го года.

Нынешним президентом УАФ является Андрей Павелко, он занимает эту должность с 2015-го года.

Напомним, «Рух» впервые вышел в УПЛ прошлым летом и завершил сезон 2020/21 на 10-м месте.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Григорий Козловский Рух

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