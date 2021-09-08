Президент Примеры: «Уход Месси меня не беспокоит. У нас есть Винисиус»

Испанский чемпионат покинули главные звезды

Лионель Месси и Винисиус Жуниор / фото - 90min

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для TyC Sport отъезд из Испании главных звезд местного чемпионата:

«Когда Неймар и Роналду покидали Ла Лигу - это выглядело как катастрофа. Когда стало понятно, что это произойдёт и с Месси – я ни о чем не беспокоился. Ведь у нас есть такие молодые игроки, как Винисиус».

Уход Неймара и Криштиану Роналду в 2017 и 2018 годах соответственно нанес огромный репутационный ущерб Примере. Продажи телеправ в Испании снизились, в то время как во Франции и Италии – возросли.

Этим же летом из Ла Лиги ушли Серхио Рамос и Лионель Месси и чемпионат остался без своих главных лиц. Теперь в Испании главенствуют Карим Бензема, Антуан Гризманн и Мемфис Депай, но они очевидно являются намного менее медийными персонами.

Но Примера будет ждать появления новой суперзвезды следующим летом, когда Килиан Мбаппе сможет перейти в «Реал» на правах свободного агента. Мадридцы пытались подписать его этим летом за 200 миллионов, но ПСЖ не продал француза. Так как молодой форвард настойчиво отклоняет все предложения о продлении контракта, то следующим летом его стоит ждать в Испании.

Напомним, ранее Тебас назвал проект ПСЖ – нежизнеспособным.