«Барселона» рассматривает Лева в качестве замены Куману
Президент UEFA: «Барса», «Реал» и «Юве» похожи на детей, которые прогуливают школу, а потом пытаются попасть на вечеринку с полицией»
Чеферин раскритиковал команды за то, что они не выходят из Суперлиги
Александер Чеферин / Фото: ВВС
Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал невыход «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Суперлиги. Его слова приводит Football Italia.
«Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые какое-то время прогуливают школу.
Их не приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, и затем они пытаются попасть на вечеринку с полицией».
Ранее стало известно, что клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге.
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