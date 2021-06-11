Президент UEFA: «Барса», «Реал» и «Юве» похожи на детей, которые прогуливают школу, а потом пытаются попасть на вечеринку с полицией»

Чеферин раскритиковал команды за то, что они не выходят из Суперлиги

Александер Чеферин / Фото: ВВС Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал невыход «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Суперлиги. Его слова приводит Football Italia. «Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые какое-то время прогуливают школу. Их не приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, и затем они пытаются попасть на вечеринку с полицией».

Ранее стало известно, что клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге.

Петр Приходько