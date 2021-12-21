Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Динамо» и «Шахтер», которые могут позволить себе лишние перелеты»

Иван Надеин / Фото: УПЛ

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о планах ровенского клуба после выхода из отпуска.

Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.

Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не «Шахтер» и «Динамо», которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути».