Президент «Вереса»: «Единый телепул позволит повысить конкуренцию в УПЛ»
Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Динамо» и «Шахтер», которые могут позволить себе лишние перелеты»
Надеин рассказал, когда команда выйдет из отпуска
21 декабря 22:04
Иван Надеин / Фото: УПЛ
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о планах ровенского клуба после выхода из отпуска.
«Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу.
Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.
Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не «Шахтер» и «Динамо», которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути».
Напомним, «Верес» осеннюю часть сезона завершил на 9-м месте в таблице.
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