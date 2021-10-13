Основной защитник «Реала» повредил спину перед игрой с «Шахтером»
Проблема левого фланга решена. Ключевой игрок «Реала» сыграет с «Шахтером»
Защитник не появлялся на поле с мая
13:41
Ферлан Менди / фото - Goal
Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди восстановился после повреждения и тренируется в общей группе команды, сообщает Marca.
Таким образом, игрок сможет выйти на поле в матче Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 19-го октября.
Менди не выходил на поле с мая, так как страдал от периостита надкостницы большеберцовой кости, который требует длительного консервативного лечения.
В его отсутствие левый фланг Мадрида был слабым местом команды. Там успели поиграть молодой Мигель Гутьерес, а также центральные защитники Давид Алаба и Начо Эрнандес.
Но при надобности Ферлан может сыграть и в центре обороны. Тем более Эдер Милитао рискует пропустить встречу с «горняками».
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