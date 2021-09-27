Прогноз на матч «Сельта» - «Гранада»

Очная встреча клубов ведущих борьбу за выживание

Прогноз на заключительный матч седьмого тура Ла Лиги «Сельта» - «Гранада».

Сельта неудачно начала текущий сезон, проиграв 4 из 6 стартовых матчей. Лишь в прошлом туре испанского первенства галисийцы сумели прервать серию неудач благодаря победе 2:0 над «Леванте». Этот успех поднял команду из Виго выше зоны вылета.

У «Гранады» начало сезона не задалось еще больше. Подопечные Роберта Морено отчаянно ведут борьбу за очки в каждом матче, но с победами пока не клеится. «Гранада» всего раз в первых шести матчах текущего сезона уступила с разницей в более, чем один гол.

Очная встреча двух ведущих борьбу за выживание клубов – не самый простой для анализа матч. Это классический случай игры на три исхода. Но вот что точно будет на поле, так это бескомпромиссная борьба, а значит, и фолов в исполнении игроков обеих команд будет предостаточно.

Прогноз на матч «Сельта» - «Гранада»: тотал желтых карточек больше (5,5) с коэффициентом 1,75.



