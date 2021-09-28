Прогноз на матч "Шахтер" - "Интер"

На этом этапе в прошлом сезоне Донецкий «Шахтер» и миланский «Интер» дважды сыграли вничью 0:0, но в этот раз, проиграв свои первые встречи в группе D, ставки возросли.

Факты о командах

Как минимум три гола были забиты в 12 из последних 15 домашних матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов.

По крайней мере, три гола были забиты в 5 из 6 последних выездных матчей «Интера» в Лиги чемпионов.

Во всех трех выездных матчах «Интера» в серии А в этом сезоне было забито как минимум три гола.

На данный момент в 2021–2022 годах «Интер» забил в общей сложности 28 голов в семи официальных матчах.

Не ждите повторения устаревших стычек прошлого сезона.

Донецкий «Шахтер» и миланский «Интер» сыграли в нулевую ничью, когда встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но на этот раз поединок не обойдется без забитых мячей.

Прошлогодний матч на НСК «Олимпийский» закончился безрезультатно поскольку «Шахтер» изредка выходил в атаку, пытаясь подкрепить свою шокирующую победу в первом туре над «Реалом».

«Шахтеру» удалось получить желаемый результат. Отправившись на «Сан-Сиро», «Шахтер» преследовал лишь одну цель – не проиграть, что обеспечило бы им третье место в группе, выбив «Интер» из Европы в очередной патовой ситуации.

Обе команды будут отчаянно стремиться выиграть эту встречу в группе D, проиграв свои первые матчи в этом году, особенно «Шахтер» после того, как они оступились в Тирасполе.

Украинцы вызвали Роберто де Зерби летом, а у экс-тренера Сассуоло нет оборонительного мышления.

Его команда хорошо отреагировала на неудачу с «Шерифом», выиграв следующие три игры со счетом 5-0, 3-0 и 4-1.

А благодаря тому, что Симоне Индзаги превратил старую команду Антонио Конте в атакующую силу, мы оцениваем шансы на забитые голы во вторник вечером.

По крайней мере, три гола были забиты во всех играх «Интера», кроме одной, в этом сезоне, и исторически оба этих клуба имели тенденцию к «оверам» в соответствующих домашних и выездных матчах Лиги чемпионов.

Таким образом, мы с уверенностью прогнозируем, что в этом поединке будет забито по крайней мере три мяча, и превосходство «Интера» позволит им выиграть со счетом 2:1.