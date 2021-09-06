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Прындета перешел в казахстанский клуб
Полузащитник сменил команду
08:54
Фото: СКА-Хабаровск
Полузащитник Виталий Приндета сменил команду.
Он подписал контракт с казахстанским клубом «Акжайык», сообщает сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.
Предыдущие два сезона он защищал цвета «Волыни» в Первой лиге. 28-летний игрок отыграл 31 матч.
Также он играл за «Десну», «Ламию», «Платаниас» и «СКА-Хабаровск».
«Акжайык» идет пятым в чемпионате Казахстана. Команду тренирует Владимир Мазяр.
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