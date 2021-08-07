ПСВ добыл первый трофей в сезоне, неожиданно разгромив «Аякс»

Подопечные Шмидта стали победителями Суперкубка Нидерландов

Фото - ФК Аякс

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ разгромил «Аякс».

Действующий чемпион страны рассматривался в качестве фаворита встречи. Однако амстердамцы пропустили уже на второй минуте от Мадуэке.

Довольно быстро Аллер забил в ответ. Однако его гол был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда. А полузащитник ПСВ оформил дубль.

Еще до перерыва прямое удаление заработал Тальяфико. «Аякс» не сдался, но сил команды оказалось недостаточно, чтобы хотя бы забить в меньшинстве. А ближе к концовке в ворота Пасвеера влетели третий и четвертый мячи от Вертессена и Гетце.

ПСВ добыл победу в матче и выиграл первый трофей в сезоне.

Суперкубок Нидерландов

«Аякс» – ПСВ 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89

«Аякс»: Пасвеер, Тальяфико, Мартинес (Магальян, 86), Тимбер, Блинд (Эккеленкамп, 74), Тадич, Классен (Ренсх, 46), Бергейс (Данило, 74), Гравенберх, Мазрауи, Аллер (Нерес, 61).

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 46), Боскальи, Рамальо, Макс (Оппегор, 81), Гетце, ван Гинкел, Гакпо, Сангаре (Проппер, 61), Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).

Предупреждения: Классен – Захави, Тезе

Удаление: Тальяфико