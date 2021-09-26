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ПСЖ без Месси уверенно расправился с «Монпелье»

Все мячи столичной команды на счету хавбеков
Футбол Лига 1 (Франция)
07:28
ПСЖ без Месси уверенно расправился с «Монпелье»
фото - PSG

В матче восьмого тура Лиги 1 ПСЖ принимал «Монпелье».

Хозяева открыли счет на 14 минуте. Отличился сенегальский хавбек Идрисса Гуйе.

Второй гол парижан пришелся на концовку встречи – забил другой полузащитник, Юлиан Дракслер.

Эта победа стала для ПСЖ восьмой подряд. Команда еще ни разу не оступилась в новом сезоне чемпионата.

Лионель Месси не принимал участия в матче, так как только восстановился после повреждения.

Лига 1, 8-й тур

ПСЖ – «Монпелье» 2:0

Голы: Гуйе, 14, Дракслер, 88.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 90), Паредес, Гуйе (Вейналдум, 81), Мбаппе (Икарди, 88), Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88).

«Монпелье»: Омлин, Самбия, Тулер (Коцца, 26), Эстев, Ристич, Мавидиди (Ваи, 79), Молле (Макуана, 79), Саванье, Ферри (Леруа, 78), Шотар (Джоаккини, 88), Жермен.

Предупреждения: Макуана (90).

Павел Харченко
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