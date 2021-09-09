ПСЖ интересуется защитником «Челси»

Контракт Рюдигера с «аристократами» истекает в следующем году

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ПСЖ хочет подписать центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает thesun.co.uk.

Контракт немца с «аристократами» истекает летом 2022 года, но парижане хотят его приобрести уже во время зимнего трансферного окна.

Главный тренер «Челси» Томас Тухел хотел бы оставить Рюдигера в команде. При этом уходу немца может поспособствовать трансфер в стан «синих» Жуля Кунде из «Севильи».

Рюдигер выступает в «Челси» с лета 2017 года. За это время он провел 153 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 28 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ пытается договориться о продлении контракта с Килианом Мбаппе.