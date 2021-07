ПСЖ на этой неделе планирует объявить о подписании Доннаруммы

Джанлуиджи Доннарумма / Фото - The Sun

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в ПСЖ. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний игрок уже подписал контракт с вице-чемпионом Франции. Соглашение рассчитано до июня 2026 года.

ПСЖ работает над окончательным оформлением подписания. В клубе планируют официально объявить о нем на этой неделе.

Paris Saint-Germain are planning to announce Gianluigi Donnarumma as new signing this week. Work in progress to complete the ‘official’ process. #PSG



Contract until June 2026 has been already signed by Donnarumma since days - as medicals completed too.