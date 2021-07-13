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Доннарумма подпишет контракт с ПСЖ. Итальянец вскоре прилетит в Париж

22-летний голкипер продолжит карьеру в Лиге 1


Футбол Лига 1 (Франция)
12:34
Доннарумма подпишет контракт с ПСЖ. Итальянец вскоре прилетит в Париж
Джанлуиджи Доннарумма / Фото - inews.co.uk
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время заключит соглашение с ПСЖ. Об этом в Twitter сообщает журналист Мохамед Бухафси.

22-летний вратарь прилетит в Париж 14 июля и подпишет контракт с французским грандом. Также он познакомится с тренерским штабом и новыми партнерами по команде.

Итальянец проведет в Париже один день, а потом получит несколько дней отдыха.

Напомним, Доннарумма покинул «Милан» на правах свободного агента, не договорившись с клубом об условиях новой сделки.

Джанлуиджи был признан лучшим игроком Евро-2020. Страж ворот итальянцев стал вторым голкипером в истории, который удостоился этой награды.
Владимир Кириченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ сборная Италии (футбол)

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