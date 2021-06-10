Мбаппе: «Тухель – фантастический тактик»
ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом. Это было условие Неймара
Руководство парижан отпустит форварда в 2022-м
11:29
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, останется в ПСЖ, сообщает портал AS.
Как сообщается, при подписании нового контракта его одноклубник Неймар выдвинул руководству парижан ряд условий. Ключевым из них было сохранение в составе Мбаппе.
Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому президент клуба Нассер Аль Хелаифи пообещал Неймару, что Мбаппе точно не будет продан в этом году и что клуб сделает все возможное, чтобы подписать с Килианом новую сделку, а если нет – отпустит форварда бесплатно.
Напомним, Неймар не был включен в символическую сборную Лиги 1.
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