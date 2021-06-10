ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом. Это было условие Неймара

Руководство парижан отпустит форварда в 2022-м

Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, останется в ПСЖ, сообщает портал AS.

Как сообщается, при подписании нового контракта его одноклубник Неймар выдвинул руководству парижан ряд условий. Ключевым из них было сохранение в составе Мбаппе.

Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому президент клуба Нассер Аль Хелаифи пообещал Неймару, что Мбаппе точно не будет продан в этом году и что клуб сделает все возможное, чтобы подписать с Килианом новую сделку, а если нет – отпустит форварда бесплатно.

Напомним, Неймар не был включен в символическую сборную Лиги 1.