ПСЖ отказался продать защитника в «Челси» за 100 миллионов евро

Клуб не отпустил своего капитана

Фото: PSG

ПСЖ отказался отпустить защитника Маркиньоса в АПЛ.

На бразильца претендовал «Челси». Его захотел заполучить бывший тренер парижан Томас Тухель.

За Маркиньоса были готовы заплатить 100 миллионов евро, но получили в ответ отказ. ПСЖ не хотел продавать своего капитана, сообщает RMC Sport.

Бразильца также хотел приобрести «Реал», но денег на трансфер у клуба не было.

Маркиньос стал капитаном ПСЖ после ухода Тиаго Силвы в прошлом сезоне.