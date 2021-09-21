Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?
ПСЖ отказался продать защитника в «Челси» за 100 миллионов евро
Клуб не отпустил своего капитана
15:41
Фото: PSG
ПСЖ отказался отпустить защитника Маркиньоса в АПЛ.
На бразильца претендовал «Челси». Его захотел заполучить бывший тренер парижан Томас Тухель.
За Маркиньоса были готовы заплатить 100 миллионов евро, но получили в ответ отказ. ПСЖ не хотел продавать своего капитана, сообщает RMC Sport.
Бразильца также хотел приобрести «Реал», но денег на трансфер у клуба не было.
Маркиньос стал капитаном ПСЖ после ухода Тиаго Силвы в прошлом сезоне.
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