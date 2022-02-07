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ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции

«Лилль» ответил лишь одним голом
Футбол Лига 1 (Франция)
07:46
ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
Фото: flashscore.com.ua
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде катком прошелся по «Лиллю».

Счет в матче открыл опорник Данилу, который после оформил еще и дубль. Вскоре голами отметились также Преснель Кимпембе, Юлиан Дракслер, звездный нападающий Лионель Месси и любимчик столичного клуба – Килиан Мбаппе. Аргентинец вдобавок записал ассист на 32-ой минуте.

«Доги» смогли противопоставить что-то своим визави лишь однажды. Это случилось на 28-ой минуте усилиями Свена Ботмана и Хатема Бен-Арфы.
Лига 1. 23-ый тур:

«Лилль» – ПСЖ 1:5  

Голы: Ботман, 28 – Данилу, 10, 51, Кимпембе, 32, Месси 38, Мбаппе, 67

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон, Андре, Онана, Бен-Арфа (Гомес, 70), Веа (Брадарич, 70), Дэвид, Бамба (Жегрова, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Керер, 78), Мендеш, Данилу
Перейра, Верратти, Паредес (Симонс, 85), Ди Мария (Дракслер, 45), Месси,
Мбаппе.
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ПСЖ Лилль Лионель Месси Килиан Мбаппе

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