ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лансом» на 91-й минуте

Обладатель «Золотого мяча» снова не отметился результативными действиями

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В матче 17-го тура чемпионата Франции «Ланс» принимал ПСЖ.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а в середине второй половины «Ланс» вышел вперед благодаря голу Фофана.

ПСЖ наступал, но у команды Почеттино очень долго не получалось забить. Спас команду на 91-й минуте Вейналдум после ассиста Мбаппе.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ даже несмотря на потерю очков с большим отрывом (13 очков) идет на 1-м месте.

Лига 1, 17-й тур

«Ланс» – ПСЖ 1:1

Голы: Фофана, 62 – Вейналдум, 90+1

«Ланс»: Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).

Предупреждения: Медина (47), Верратти (63), Хакими (90), Гради (90).