ПСЖ в скором времени объявит о подписании Хакими и Доннаруммы

Два экс-игрока миланских клубов присоединятся к вице-чемпиону Франции

Ашраф Хакими / Фото - Cultofcalcio.com

ПСЖ в ближайшее время объявит о подписании голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Ашрафа Хакими. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

За марокканца «Интер» получит 60 млн евро. Также предусмотрены бонусы до 10 млн евро.

Защитник на следующей неделе подпишет контракт на пять лет. Все детали соглашения были оговорены ночью на 27 июня. Также отмечается, что «Челси» никогда не делал официальных предложений по игроку.

Ранее сообщалось, что Хакими будет получать в Париже 10 млн евро в год.