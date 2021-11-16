Пятов охарактеризовал грядущий матч с Боснией словами из поэмы Тараса Шевченко

Украина будет драться за второе место в группе уже сегодня

Андрей Пятов / Фото: УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в своем Instagram процитировал слова из поэмы «Варнак» известного украинского поэта Тараса Шевченко накануне матча с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022.

«Уже завтра (пост был опубликован 15 ноября – прим.) важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко: «Поки живе надія в хаті, Нехай живе, не виганяй».

Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.