Пятов пропустил в 27-м матче Лиги чемпионов подряд

В последний раз голкипер оставил свои ворота сухими в основном раунде 6 лет назад

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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пропустит в 27-м матче подряд в основной сетке Лиги чемпионов.

Последний раз Пятов оставил свои ворота сухими в Лиге чемпионов в сезоне 2014/15 в матче 1/8 финала против «Баварии» (0:0).

Отметим, что Пятов пропустил от «Шерифа» в начале матча. Сейчас идет второй тайм, «Шахтер» уступает 0:1.

Онлайн трансляция матча «Шериф» – «Шахтер».