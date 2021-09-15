Лига чемпионов. «Шахтер» горит «Шерифу» 0:2. Онлайн трансляция
Пятов пропустил в 27-м матче Лиги чемпионов подряд
В последний раз голкипер оставил свои ворота сухими в основном раунде 6 лет назад
20:56
Фото: Getty Images
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов пропустит в 27-м матче подряд в основной сетке Лиги чемпионов.
Последний раз Пятов оставил свои ворота сухими в Лиге чемпионов в сезоне 2014/15 в матче 1/8 финала против «Баварии» (0:0).
Отметим, что Пятов пропустил от «Шерифа» в начале матча. Сейчас идет второй тайм, «Шахтер» уступает 0:1.
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