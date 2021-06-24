Пятов: «Сказал Бущану что мою днюху отметим на Евро»

Команда рада проходу дальше

Андрей Пятов / фото - Football24

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о впечатлениях от выхода команды в 1/8 финала Евро-2020:

«Знаете, еще когда мы были в Харькове, я признался Георгию Бущану, что загадал одно желание, — сказал Андрей Пятов. — Хочу встретить свой день рождения на Евро. У меня он 28 июня, поэтому, надеюсь, желание исполнится. Вчера, когда прозвучал финальный свисток последнего матча группового турнира, Жора мне сразу об этом напомнил. Я, кстати, на двух предыдущих чемпионатах Европы загадывал так же, но получилось только с третьего раза. Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться».

Как смотрели поединки с участием Швеции и Испании?

«Мы собрались втроем у меня в номере — я, Жора Бущан и Марлос. На телевизоре включили один матч, на планшете — другой. Сразу после финального свистка спустились в столовую, поздравили друг друга с выходом в плей-офф и пошли смотреть группу смерти. Конечно, когда Роберт Левандовский сравнял счет, сердце немного екнуло. Шведы выигрывали в два мяча, а тут запахло победой Польши. Нас-то 2:2 устраивало, но в таком случае мы выходили бы на Испанию. В общем, сложная была ситуация, но она хорошо распуталась».

Как реагируете на разговоры о том, что все это получилось случайно?

«Я точно спокойно, проходил уже и не такое. Везет сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и в целом — на этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть».

Благодаря благоприятному исходу в группе Е Украина вышла в плей-офф с третьего места и сыграет там со сборной Швеции.

Напомним, стало известно на кого попадет победитель пары Швеция - Украина в 1/4 чемпионата Европы.