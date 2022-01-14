С «Шахтером» на первый сбор не полетят два ключевых футболиста
Пятов сравнил работу на сборах при Де Дзерби, Каштру и Фонсеке
Голкипер «Шахтера» назвал главное отличие между итальянским и португальскими тренерскими штабами
14 января 13:50
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов назвал в эфире Футбол NEWS главную особенность зимних сборов при Роберто Де Дзерби.
Судя по расписанию, у нас два сбора по 15 – 16 дней. Это что-то новенькое за последние 5 лет. Когда были португальцы, то у них было по 7 – 10 дней. Здесь более длительные сборы.
Посмотрим, я не знаю, какую программу Мистер приготовил. Физическу, наверное, будем подтягивать. Пока 3 игры за 16 дней стоит. Футболистам играть всегда хочется.
Ранее экс-тренер вратарей сборной Украины выбрал между Бущаном и Пятовым.
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