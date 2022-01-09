Рагник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед»

Ситуация оказалась даже хуже, чем предполагал специалист

Ральф Рангник / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник разочарован состоянием команды, сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, ссылаясь на близких к немецкому специалисту людей, 63-летний тренер был шокирован тем, как МЮ регрессировал и насколько серьезные проблемы испытывает клуб. Рангник понял, что будет даже сложнее, чем он ожидал. Его тренерский штаб также считает, что физическая подготовка команды гораздо хуже, чем ожидалось.

Напомним, Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ.