Рамирес: «Уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в других странах, где я играл»

Форвард – об адаптации в «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес поделился мыслями пресс-службе клуба о нынешнем сезоне и об адаптации в команде.

Ты уже три месяца в «Динамо». Как тебя принял коллектив и адаптировался ли ты уже в Киеве?

«У меня все хорошо. За прошедшее время уже успел немного адаптироваться, хотя из-за частых отъездов в сборную не был с командой так долго, как хотелось бы. Сейчас мы тренируемся каждый день, благодаря чему я привыкаю к ребятам и стараюсь лучше понимать их на поле. Шаг за шагом адаптация продолжается».

Завтра в Украине начинается зима. Для южноамериканских легионеров она особенно ощущается?

«Да, я из теплой страны, но поиграв несколько лет в Европе, уже знаком с зимой. Хотя уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в тех странах, где я раньше играл. Но потихоньку адаптируюсь и к погоде, так что все нормально».

В ближайшие выходные «Динамо» возвращается в Западную Украину. Что ты уже знаешь о «Вересе» и как команда настраивается на этот матч перед поединком Лиги чемпионов с «Бенфикой»?

«Вся наша команда желает только победы. Конечно же, и я хочу принимать в ней участие, быть с коллективом. Наша главная задача – выиграть и заработать три очка».

Сейчас в графике «Динамо» – три выездных матча подряд. Как это отражается на тренировочном процессе и восстановлении?

«Когда идет несколько гостевых игр подряд – это тяжелее. Но мы держим в голове только одну цель – побеждать в каждом из этих матчей».

В команде наверняка следили за вчерашней церемонией вручения «Золотого мяча». Кого поддерживали, как разделились мнения?

«По моему мнению, награду должен был получить Левандовски».

Когда Рамирес будет в списке номинантов?

«Нужно еще очень много работать».

Рамирес в нынешнем сезоне забил лишь один мяч в УПЛ.