Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»

Серхио Рамос / фото - Mirror

Защитник ПСЖ Серхио Рамос в интервью AS вспомнил, как помог мадридскому «Реалу» взять 10-й в истории кубок ЛЧ, обыграв в финале «Атлетико»:

«Сливочные» уступали в счете мадридским соседям из «Атлетико» аж до компенсированного времени. Но на 93-й минуте встречи Рамос после подачи углового точным ударом головой сравнял счет в игре.

On this day in 2014, Sergio Ramos made La Décima possible.



92:48 will be remembered by Real Madrid fans forever.



pic.twitter.com/mLYVYvUtoq