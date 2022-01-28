Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»

Испанец сравнял счет в игре на 93-й минуте

Серхио Рамос / фото - Mirror

Защитник ПСЖ Серхио Рамос в интервью AS вспомнил, как помог мадридскому «Реалу» взять 10-й в истории кубок ЛЧ, обыграв в финале «Атлетико»:

«Мой гол в Лиссабоне всегда будет голом моей жизни. Я всегда буду помнить об этом. Это гол, который мы ранее репетировали как с командой, так и с Лукой Модричем. У нас были очень, очень хорошие отношения, мы понимали друг друга, не глядя друг на друга. Было очень хорошее чувство, мы знали, что «Атлетико» иногда ошибается на стандартных положениях, и мы могли воспользоваться этим, хотя это была сильная и сплоченная команда. Незабываемое».

«Сливочные» уступали в счете мадридским соседям из «Атлетико» аж до компенсированного времени. Но на 93-й минуте встречи Рамос после подачи углового точным ударом головой сравнял счет в игре.

On this day in 2014, Sergio Ramos made La Décima possible.



92:48 will be remembered by Real Madrid fans forever.



pic.twitter.com/mLYVYvUtoq — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) May 24, 2020

В экстра-таймах «бланкос» под руководством Карло Анчелотти уже не оставили матрасникам шансов. За два дополнительных тайма «королевский клуб» забил трижды, усилиями Бэйла, Марсело и Роналду, и в итоге поднял над головой заветную «Десиму».

Ранее Рамос заявил, что у ПСЖ не очень большая история.