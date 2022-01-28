Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»

Испанец сравнял счет в игре на 93-й минуте
Футбол Лига 1 (Франция)
08:43
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Серхио Рамос / фото - Mirror

Защитник ПСЖ Серхио Рамос в интервью AS вспомнил, как помог мадридскому «Реалу» взять 10-й в истории кубок ЛЧ, обыграв в финале «Атлетико»:

«Мой гол в Лиссабоне всегда будет голом моей жизни. Я всегда буду помнить об этом. Это гол, который мы ранее репетировали как с командой, так и с Лукой Модричем. У нас были очень, очень хорошие отношения, мы понимали друг друга, не глядя друг на друга.

Было очень хорошее чувство, мы знали, что «Атлетико» иногда ошибается на стандартных положениях, и мы могли воспользоваться этим, хотя это была сильная и сплоченная команда. Незабываемое».

«Сливочные» уступали в счете мадридским соседям из «Атлетико» аж до компенсированного времени. Но на 93-й минуте встречи Рамос после подачи углового точным ударом головой сравнял счет в игре.

В экстра-таймах «бланкос» под руководством Карло Анчелотти уже не оставили матрасникам шансов. За два дополнительных тайма «королевский клуб» забил трижды, усилиями Бэйла, Марсело и Роналду, и в итоге поднял над головой заветную «Десиму».

Ранее Рамос заявил, что у ПСЖ не очень большая история.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Серхио Рамос ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Футбол Бундеслига (Германия)
09:39
Капитан «Реала» восстановится к матчу 1/4 Кубка Испании
Капитан «Реала» восстановится к матчу 1/4 Кубка Испании
Футбол Примерa (Испания)
27 января 18:52
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Футбол Украинские легионеры
27 января 16:38
Кроос: «После финала ЛЧ в 2012-м мы напились так, что чуть ли не пришлось вызывать скорую»
Кроос: «После финала ЛЧ в 2012-м мы напились так, что чуть ли не пришлось вызывать скорую»
Футбол Примерa (Испания)
27 января 15:14
Главный скаут «Реала» провел переговоры с хавбеком, призванным заменить Каземиро
Главный скаут «Реала» провел переговоры с хавбеком, призванным заменить Каземиро
Футбол Примерa (Испания)
27 января 14:29
Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»
Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»
Футбол Лига 1 (Франция)
27 января 13:37

Новости: Футбол

Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент
Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент
09:51
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Бундеслига (Германия)
09:39
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Украинская Премьер-лига
09:24
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
09:01
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Лига 1 (Франция)
08:43
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Первая лига
08:39
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
Примерa (Испания)
08:18
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
Украинские легионеры
08:17
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Украинские легионеры
08:05
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости