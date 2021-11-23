Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – ПСЖ. Онлайн трансляция
Рамос войдет в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»
Правда, его дебют может состояться в другом матче
10:48
Фото: PSG
Защитник ПСЖ Серхио Рамос будет в заявке команды на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
35-летний испанец уже готов играть, однако последний матч с «Нантом» пропустил. Тренерский штаб команды не спешит и хочет избежать для Рамоса рецидива травмы.
Однако, он может сыграть в матче с «Ман Сити», сообщает L’Equipe. Пока за ПСЖ он еще не дебютировал.
В последний раз Рамос появлялся на поле в мае еще в матчах за «Реал».
Игра «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится 24 ноября.
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